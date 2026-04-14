Погода в Узбекистане на 15 апреля

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков:

С 14 по 17 апреля этого года на территорию Узбекистана придут влажные и прохладные воздушные массы.

14 апреля дожди пройдут в северо-западных районах Узбекистана, а с 15 по 17 апреля в большинстве регионов республики, местами сильный. Возможны грозы.

В высокогорных районах республики ожидается переход дождя в снег.

В отдельных районах Узбекистана скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, местами — до 25-28 м/с, а 14-15 апреля местами возможны пыльные бури и снегопад.

15-17 апреля дневная температура воздуха постепенно снизится до 13-16 градусов.

14-17 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны внезапные наводнения.