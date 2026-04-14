Погода в Узбекистане на 15 апреля

Погода в Узбекистане на 15 апреля14.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
С 14 по 17 апреля этого года на территорию Узбекистана придут влажные и прохладные воздушные массы.
14 апреля дожди пройдут в северо-западных районах Узбекистана, а с 15 по 17 апреля в большинстве регионов республики, местами сильный. Возможны грозы.
В высокогорных районах республики ожидается переход дождя в снег.
В отдельных районах Узбекистана скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, местами — до 25-28 м/с, а 14-15 апреля местами возможны пыльные бури и снегопад.
15-17 апреля дневная температура воздуха постепенно снизится до 13-16 градусов.
14-17 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны внезапные наводнения.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, возможны дожди, грозы. Ветер западный 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°, днем 16-18°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/местами усиление до 15-20 м/с, местами до 25-28 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с,
местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. По высокогорным районам возможен переход дождя в снег. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 8-13° тепла.