Погода в Узбекистане на 16 апреля

Погода в Узбекистане на 16 апреля15.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
С 14 по 17 апреля этого года на территорию Узбекистана придут влажные и прохладные воздушные массы.
С 15 по 17 апреля в большинстве регионов республики пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы.
В высокогорных районах республики ожидается переход дождя в снег.
В отдельных районах Узбекистана скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, местами — до 25-28 м/с, а 14-15 апреля местами возможны пыльные бури и снегопад.
15-17 апреля дневная температура воздуха постепенно снизится до 13-16 градусов.
15-17 апреля в предгорьях и горных районах республики возможны внезапные селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, местами возможны дожди, грозы. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 13-15°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/местами усиление до 15-20 м/с, местами до 25-28 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами возможны дожди. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с, местами с пыльным поземком. Температура по Кашкадарьинской области ночью 10-15°, днем 15-20°, по Сурхандарьинской области ночью составит 10-15°, днем 16-21°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, местами сильные дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с,
местами усиление до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. По высокогорным районам возможен переход дождя в снег. Местами туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.