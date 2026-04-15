16.04.2026 / 22:28 msk / 00:28 uzb
Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025

45.9% (338)  - Положительно
 21.6% (159)  - Более положительно, чем отрицательно
 17.7% (130)  - Нейтрально
 6.7% (49)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.4% (32)  - Отрицательно
 3.7% (27)  - Затрудняюсь ответить
голосов 735     всего 100%

Глава Узбекистана поздравил деятелей сферы культуры и искусства
15.04.2026 10:54

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы культуры и искусства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ, почитающий искусство, с Днем работников культуры и искусства, отмечаемым 15 апреля.

В этот замечательный день мы выражаем искреннюю признательность за самоотверженный труд вам – мастерам искусств, молодым исполнителям, всем работникам сферы, которые верно служат народу своим неповторимым талантом, знаниями и мастерством.

В последние годы в нашей стране осуществляются масштабные реформы в том числе и по развитию системы культуры и искусства на основе требований времени. Укрепляется материально-техническая база, кадровый потенциал, достойно стимулируется творческий труд работников сферы, последовательно повышается качество услуг, предоставляемых населению театрами, кино, музеями, культурных мероприятий.

Внедряются современные механизмы управления, реализуются новые творческие проекты на основе государственно-частного партнерства, активно вводятся в практику цифровые технологии, передовой опыт, расширяются масштабы создания культурного контента, что способствует дальнейшему повышению эффективности и привлекательности деятельности учреждений культуры.

Только за последние годы в стране было создано 2 театра, 19 культурных центров, 16 музеев, 20 школ музыки и искусства, а также 5 вузов сферы, учреждения оснащаются современным оборудованием, на 125 объектах историко-культурного наследия проведена необходимая работа по их сохранению и реставрации.

В прошлом году мы приняли отдельное постановление о дальнейшем развитии изобразительного и прикладного искусства. В Ташкенте началось строительство здания Национального музея Узбекистана. В нынешнем году будут осуществлены строительные и ремонтные работы в Центральном выставочном зале, фондовом здании Дирекции художественных выставок, Республиканской художественной школе имени Павла Бенькова, приняты необходимые меры по поддержке работников сферы.

Как еще одно важное направление последовательно развивается узбекская культурная дипломатия. Регулярно проводятся авторитетные международные форумы, конкурсы, фестивали, дни культуры. Так, в прошлом году на высоком уровне были организованы сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, первая Международная биеннале современного искусства в Бухаре, Аральский культурный саммит в Нукусе, Форум культуры Тюркского мира в Хорезме, а также первая встреча министров культуры стран Центральной Азии и Азербайджана в Ташкенте.

Самое важное, расширяется участие нашей страны и крепнет ее авторитет в международных процессах в сфере искусства.

Выступления деятелей искусства Узбекистана на престижных культурных площадках Европы вызывают огромный интерес у зарубежных поклонников. Следует отметить состоявшуюся на сцене Grosses Festspielhaus в австрийском городе Зальцбурге премьеру балета «Лазги. Танец души и любви» в исполнении Национального балета Узбекистана.

9 апреля этого года на сцене еще одного из ведущих центров искусства — Musikverein было представлено оперное произведение, посвященное 690-летию Сахибкирана Амира Темура.

Свои первые результаты дает работа по развитию нашего национального киноискусства, в частности, созданию высокоидейных и высокохудожественных произведений серии «Живая история». В прошлом году на основе государственного заказа было снято и представлено вниманию зрителей 123 фильма.

Только за прошедший год жильем были обеспечены 35 работников, которые много лет служат в сфере. В среднем на 35 процентов увеличилась заработная плата работников культуры. Учреждены премии для драматургов – имени Махмудходжи Бехбуди, для молодых режиссеров – имени Баходира Йулдошева, для молодых исполнителей – имени Батыра Закирова, международная премия «Наследие будущего» – для отечественных и зарубежных творческих деятелей.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня нашими актуальными задачами остаются развитие сферы культуры и искусства как средства духовного воспитания и важной отрасли креативной экономики, поддержка творческой индустрии, продвижение рынка культурных услуг, расширение экспорта продукции сферы. Именно этим целям будет служить создаваемый новый Парк креативной индустрии. Мы наметили высокую цель – довести до 2030 года долю креативной экономики в валовом внутреннем продукте до 5 процентов.

Безусловно, в реализации этих масштабных планов и инициатив неоценима ваша роль — преданных своему делу, самоотверженных людей. Уверен, что с вашими знаниями, опытом и творческим потенциалом мы выведем нашу национальную культуру на новый уровень.

Мы и впредь будем уделять приоритетное внимание всесторонней поддержке сферы и достойной оценке труда творческих и технических работников.

Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

