В Самарканде завершился международный конгресс

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Самарканде завершил работу Конгресс университетов «Центральная Азия – Европейский Союз».

В мероприятии приняли участие министры, заместители министров, а также более 300 представителей высших учебных заведений и международных организаций из стран Центральной Азии и государств-членов Европейского Союза.

Конгресс был организован как практическое продолжение задач, определенных на прошедшем в прошлом году в Самарканде Markaziy Osiyo – Yevropa Ittifoqi sammiti, в ходе которого руководители Европейского Союза и стран Центральной Азии достигли важных договоренностей о выводе отношений на уровень стратегического партнерства.

Главной темой повестки дня форума стало развитие академического сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией на системной и институциональной основе.

В рамках Конгресса была организована панельная сессия с участием министров. В ходе нее были всесторонне обсуждены новые направления сотрудничества между университетами Европейского Союза и Центральной Азии, стратегические подходы, а также приоритетные задачи на перспективу.

В частности, особое внимание было уделено расширению программ двойных дипломов, проведению совместных исследований в области искусственного интеллекта, биомедицины и «зеленых» технологий, активизации участия в программах Erasmus+ и Horizon Europe, а также укреплению взаимодействия между университетами и промышленностью.

Во второй день Конгресса университетов «Европейский Союз – Центральная Азия» в International University of Tourism "Silk Road" были организованы эффективные диалоги, B2B-встречи и двусторонние переговоры между высшими учебными заведениями. По итогам данных встреч достигнут ряд соглашений, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между университетами.

