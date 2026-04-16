



Погода в Узбекистане на 17 апреля



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 16-17 апреля в большинстве регионов республики ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. В высокогорных районах республики дождь, как ожидается, перейдет в снег. В некоторых районах республики скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, а в отдельных местах — до 25-28 м/с. 16-17 апреля дневная температура воздуха постепенно снизится до 13-16 градусов. В предгорьях и горных районах республики возможны селевые потоки и паводки. в Ташкенте : Переменная облачность, местами возможны дожди, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​12-17°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. По высокогорным районам возможен переход дождя в снег. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-3° мороза, днем 3-8 тепла°.