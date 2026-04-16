



Ташкент посетила российская делегация



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией России во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, атомной энергетики, технологий, молодежной и информационной политики. УЗИНФОРМ