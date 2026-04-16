Проведена встреча глав Узбекистана и Всемирной федерации таэквондо

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране в рамках всемирного юношеского чемпионата президентом Всемирной федерации таэквондо Чо Чунг Воном.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы популяризации и развития таэквондо в Узбекистане, создания современной инфраструктуры, подготовки профессиональных спортсменов и судей, обмена передовым опытом в области высоких технологий, искусственного интеллекта, спортивной медицины, а также регулярного проведения престижных международных соревнований в Узбекистане.

В завершение встречи за личный вклад в популяризацию таэквондо в стране и большие заслуги в укреплении уз дружбы и солидарности между народами мира посредством спорта Президент Узбекистана наградил Чо Чунг Вона орденом «Дўстлик».

В свою очередь, Чо Чунг Вон вручил Президенту Шавкату Мирзиёеву высшую личную награду, учрежденную Всемирной федерацией таэквондо, – Орден Славы, за его значительный вклад в развитие спорта.

Отмечено, что этот орден, присужденный впервые именно главе нашего государства, свидетельствует о международном признании проводимых в нашей стране масштабных реформ по развитию спорта, включая таэквондо, широкой пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

