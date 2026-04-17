



Погода в Узбекистане на 18 апреля



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 17 апреля в большинстве регионов республики ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. В высокогорных районах республики дождь, как ожидается, перейдет в снег. В некоторых районах республики скорость ветра увеличится до 15-20 м/с, а в отдельных местах — до 25-28 м/с. В предгорьях и горных районах республики возможны селевые потоки и паводки. в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 19-21°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. По высокогорным районам возможен переход снег. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла.