В Ташкент прибыл новый посол Норвегии

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Норвегии Хелен Санд Андресен посетила МИД Узбекистана.

В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову, а также был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Хелен Санд Андресен сменила в должности Джона Микала Квистада, который работал в Узбекистане с ноября 2021 года (с резиденцией в Осло). Ранее она возглавляла посольства Норвегии в Грузии, Армении, Украине.

