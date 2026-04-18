Глава Узбекистана поздравил работников сферы ЖКХ

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы ЖКХ страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем работников сферы жилищно-коммунального обслуживания, отмечаемым в нашей стране 18 апреля.

Мы выражаем глубокое уважение, самые добрые пожелания и искреннюю благодарность вам – умелым инженерам и рабочим, мастерам и слесарям, механикам и технологам, специалистам и ветеранам, всем многонациональным коллективам сферы, которые день и ночь самоотверженно трудятся на объектах, обеспечивая комфортные и современные условия для жизни населения и деятельности организаций и учреждений.

Дорогие друзья!

В последние годы в стране в системе коммунального обслуживания, имеющей большое значение в повышении уровня жизни населения, как и во всех других сферах и отраслях, осуществляются кардинальные преобразования. Особенно важную роль в улучшении качества услуг играет создание управляющих сервисных компаний по обслуживанию жилищного фонда на основе передового международного опыта, предоставление им необходимых льгот и гарантий государства. Следует подчеркнуть, что сегодня свыше 1 тысячи таких организаций обслуживает более 90 процентов из 45 тысяч многоэтажных домов в стране, в последние 9 лет за счет выделенных 3 триллионов 700 миллиардов сумов отремонтировано около 51 тысячи домов, заменено на новые 3 500 лифтов.

Благодаря ускоренной цифровизации сферы около 42 тысяч многоэтажных домов и более 1 миллиона 500 тысяч собственников жилья зарегистрированы в биллинговой системе «Менинг уйим». Это сделало работу управляющих организаций более прозрачной, создало возможность непосредственно оценивать их деятельность.

Кроме того, было построено и реконструировано 3 400 сооружений питьевого водоснабжения и канализации, более 42 тысяч километров сетей водоснабжения. В результате в стране уровень централизованного обеспечения населения питьевой водой вырос с 63 процентов в 2017 году до нынешних почти 83 процентов. В ходе масштабных работ в сфере теплоснабжения отремонтировано и модернизировано около 100 центральных и локальных котельных, 1 276 километров тепловых сетей. Особого внимания заслуживает то, что к этой системе было подключено более 3800 многоэтажных домов и 371 социальный объект.

В настоящее время перед сферой коммунального обслуживания стоят большие задачи по обеспечению жизненных интересов населения. К 2030 году мы планируем довести до 90 процентов уровень обеспечения населения питьевой водой через централизованные сети. Также будут построены и реконструированы 103 котельные и 1 600 километров тепловых сетей. На основе государственно-частного партнерства и с участием международных финансовых институтов будет реализовано 13 крупных инвестиционных проектов. В результате охват централизованным теплоснабжением увеличится с нынешних 37 процентов до 58 процентов.

Уверен, что вы мобилизуете все свои силы и энергию, знания и опыт и внесете достойный вклад в реализацию этих масштабных задач.

В свою очередь в центре внимания нашего государства и впредь будет находиться укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала коммунальной сферы, стимулирование труда ее работников.

Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям."

