Глава МИД Узбекистана посетил Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшем в Москве очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).

Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов дальнейшего развития взаимодействия стран-участниц СНГ в рамках Содружества в в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмену мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Также были подробно обсуждены вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, запланированному к проведению в октябре текущего года в Туркменистане.

По итогам заседания был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

В тот же день делегация приняла участие в 9-й встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Россия», на повестку дня которой было вынесено рассмотрение вопросов укрепления региональной безопасности, развития экономического, энергетического и экологического сотрудничества.

Также в рамках визита в Москву глава МИД Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с которым обсудил актуальные аспекты развития узбекско-российских отношений по всем приоритетным направлениям.

УЗИНФОРМ