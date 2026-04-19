Глава МИД Узбекистана пребывает с визитом в Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов пребывает с визитом в Турции, где 17-19 апреля проходит 5-й Анталийский дипломатический форум (ADF-2026), который посвящен актуальным вопросам международного сотрудничества, включая устойчивое развитие, региональную безопасность и расширение экономических связей.

На полях форума глава МИД Узбекистана провел встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади, министром иностранных дел Литовской Республики Кестутисом Будрисом, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Халилуром Рахманом, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Также в Анталье было проведено неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, посвященное ключевым направлениям сотрудничества по таким направлениям, как транспорт, энергетика, «зеленая» трансформация, цифровизация и инновации.

