Делегация Узбекистана вернулась из Чехии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля делегация Узбекистана во главе с главой Министерства инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила двухдневный визит в Чехию. В рамках пребывания в Праге делегация провела переговоры с представителями чешских правительственных и деловых кругов.

По итогам переговоров сторонами были согласованы ключевые отрасли сотрудничества, такие как машиностроение, геология и горнодобывающая промышленность, химия и фармацевтика, энергетика. Акцент сделан на локализации производств, внедрении технологий, развитии кадров и повышении энергоэффективности, а также проектах по критическим минералам и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также были определены форматы реализации проектов: привлечение долгосрочного финансирования, расширение инструментов поддержки, развитие кооперации между предприятиями и запуск совместных производств.

По информации МИПТ Узбекистана, на сегодня в Республике действуют 44 предприятия с чешским капиталом.

