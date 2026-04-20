



Погода в Узбекистане на 21 апреля



ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 20-23 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°тепла.