В Ташкенте обсудили вопросы развития промышленного сотрудничества стран ЦА и РФ

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в прошедшем в Ташкенте 1-м заседании министров промышленности стран Центральной Азии и Российской Федерации. Созданный по инициативе Узбекистана новый формат станет механизмом для запуска проектов.

В рамках мероприятия стороны подчеркнули важность перехода от торговли к промышленному взаимодействию, также были выдвинуты предложения по разработке единой программы промышленной кооперации и локализации, запуску программы «Молодые промышленные лидеры - 2030» для подготовки 10 тысяч квалифицированных кадров.

Для реализации выдвинутых предложений и инициатив будет сформирована экспертная группа.

По итогам заседания министрами было подписано совместное Коммюнике.

