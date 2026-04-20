Глава Узбекистана приветствовал участников международного форума в Самарканде

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к участникам и гостям проходящего в Самарканде международного форума «Противодействие транснациональным наркоугрозам во имя здоровья и безопасности общества».

В обращении говорится:

"Уважаемые участники форума!

Дорогие гости!

Дамы и господа!

Искренне рад приветствовать всех вас на форуме по противодействию транснациональным наркотическим угрозам в целях обеспечения общественного здоровья и безопасности.

Добро пожаловать в древний и вечно молодой город Самарканд!

Пользуясь случаем, выражаю благодарность за участие в сегодняшнем форуме заместителю исполнительного директора Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций господину Бо Матиасену, Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения господину Тедросу Адханому Гебрейесусу, Генеральному секретарю Международного комитета по контролю над наркотиками господину Стефано Бертераме, руководителям международных и региональных организаций, членам правительств, уважаемым послам иностранных государств, всем гостям.

Уважаемые друзья!

В нынешнее чрезвычайно тревожное время как никогда актуально, чтобы мировое сообщество действовало сплоченно и с большей решимостью.

Каждый день появляются все новые формы организованной преступности, производства и распространения наркотических веществ, что расширяет масштабы транснациональных угроз для человечества.

Эти процессы не могут не оказать негативное влияние не только на безопасность стран, но и на самое ценное – жизнь и здоровье человека, его будущее.

Сегодня торговля наркотиками приобретает трансграничный и виртуальный характер, что еще больше усиливает риски и угрозы. Особенно использование преступными группировками зашифрованных каналов связи, бесконтактного диалога и сложных финансовых инструментов требует от нас современных решений и подходов в борьбе с наркотиками.

У всех нас, естественно, вызывает глубокую озабоченность широкое распространение в настоящее время среди населения, особенно молодежи, новых синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

По данным Организации Объединенных Наций, в мире более 300 миллионов людей попали под воздействие наркотических веществ. Ежегодно около 600 тысяч человек становятся жертвами наркомании.

В современных условиях глобализации эти риски и угрозы не обходят стороной и Узбекистан. Борьбу с наркоманией и наркопреступностью мы превратили в общенациональное движение, мобилизуя для этого все силы и средства.

В последние годы в сфере принято более 20 актов законодательства, направленных на укрепление межведомственного сотрудничества, развитие механизмов профилактики. Особенно важным шагом в этом направлении стало принятие в 2024 году Национальной стратегии по борьбе с наркоманией и наркопреступностью.

Благодаря нашим активным действиям в последние годы показатель выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в 2,5 раза, объем конфискованных наркотических средств – в 2 раза, уничтоженных синтетических наркотиков – в 7 раз.

Только в прошлом году органами правопорядка было раскрыто более 15 тысяч наркопреступлений, уничтожено почти 3,5 тонны наркотических средств, в том числе 120 килограммов синтетических наркотиков, прекращена деятельность 14 тайных нарколабораторий и 72 крупных интернет-магазинов.

Следует отметить, что одну треть таких преступлений совершает молодежь, основную группу риска составляют люди в возрасте от 15 до 30 лет, это показывает, насколько большой угрозой для генофонда нации является данный порок.

У нашего народа есть мудрая пословица: «Если один ребенок сойдет с пути – страдает все общество». В этом смысле, когда один подросток попадает в сети наркомании – это трагедия не только для его семьи, близких, но и для всей махалли.

Поэтому мы в Узбекистане не только боремся с последствиями, но и начали масштабную информационно-разъяснительную кампанию по предотвращению наркомании среди молодежи.

Участие в этой работе наших уважаемых ветеранов, активистов махалли, представителей общественности дает свои результаты.

Мы будем последовательно продолжать эту практику, реализуя отдельные программы по дальнейшему усилению роли семьи, махалли, школы, техникумов, вузов.

Наша основная задача – защитить молодежь от таких угроз, направить ее внимание к науке, знаниям, устремления – к благородным целям.

Недавно созданное волонтерское движение «Анти-Нарко» за короткое время объединило свыше 17 тысячи молодых людей. Во всех регионах мы начали реализацию национального проекта «Эй-Ай Хакатон», направленного на предотвращение распространения наркотиков с помощью искусственного интеллекта.

Безусловно, эта наша работа послужит созданию у молодежи прочного иммунитета к употреблению наркотиков, атмосферы нетерпимости наркопреступлений.

В прошлом году наша страна в числе первых среди государств Азии присоединилась к инициативе «Чампс» Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Данная программа оказывает большую помощь в популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних и более эффективной борьбе с наркотиками.

Уважаемые участники форума!

Борьба с наркоманией – это общая ответственность, это обязанность не только государства, но и всего человечества.

Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками с более чем 50 государствами и авторитетными международными организациями.

Мы рассматриваем эти связи как важную составляющую обеспечения региональной и международной безопасности и дальнейшего укрепления доверия между народами.

Хотим еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день торговля наркотиками глубоко связана с современными технологиями, незаконными финансовыми потоками, сетями транснациональной организованной преступности.

Для борьбы с этими рисками, предотвращения наркопреступлений мы продвигаем следующие наши инициативы.

Во-первых, решающее значение в борьбе с транснациональными наркопреступлениями имеет оперативный обмен информацией.

В этой связи предлагаем запустить единую цифровую платформу, объединяющую базы данных органов правопорядка всех государств-участников, которая будет функционировать с помощью искусственного интеллекта.

Эта платформа должна способствовать раннему выявлению маршрутов наркотрафика, раскрытию на раннем этапе передвижения опасных грузов, наблюдению в режиме реального времени за деятельностью транснациональных преступных группировок.

Во-вторых, наркобизнес – это не только оборот наркотических веществ, это – теневая экономика в миллиарды долларов, источник финансирования организованной преступности и терроризма.

Сегодня большая часть отмывания преступных средств осуществляется именно через цифровые активы и оффшорные зоны.

Наркобизнес можно победить не оружием, а лишением денег. Если мы задушим его «финансовые артерии», этот порок исчезнет сам по себе.

С этой целью необходимо на глобальном уровне унифицировать обязательные идентификационные стандарты для криптобирж, внедрить обязательные соглашения об обмене данными с оффшорными юрисдикциями, механизмы автоматического блокирования средств из «неизвестных источников».

Также предлагаю внедрить систему «международного цифрового черного кода», которая автоматически определяет передвижение по миру незаконных средств, немедленно помещает принявший их банк или финансовую организацию в категорию риска.

В-третьих, как известно, изо дня в день появляются все новые и новые виды синтетических наркотиков.

Поэтому предлагаем запустить постоянную диалоговую площадку, чтобы совместно создавать современные методики и стандарты по эффективному лечению больных, зависимых от синтетических наркотиков.

В-четвертых, в целях обмена опытом медицинской реабилитации наркозависимых предлагаем создать Ассоциацию наркологов Центральной Азии, думаю, что вы поддержите эту инициативу.

Мы готовы разместить главный офис этой организации в городе Самарканде.

В-пятых, сегодня в некоторых регионах мира ввиду ограниченных экономических возможностей, нехватки рабочих мест и социального неравенства продолжается выращивание и распространение наркотиков.

В этой связи предлагаем разработать специальную программу развития для регионов с высоким уровнем риска наркотрафика.

При этом целесообразным представляется разработка комплексных мер по созданию стабильных источников дохода для населения путем активных инвестиций в официальную экономику в регионах с предрасположенностью к выращиванию наркотических веществ, снижению зависимости населения от преступной экономики посредством улучшения инфраструктуры, развития образования и медицины.

Такая программа должна рассматриваться не только как грант или помощь, а как общая ответственность всего международного сообщества.

Дорогие друзья!

Сегодня в нашем форуме принимают участие около 500 представителей из партнерских государств и авторитетных международных организаций.

Выдвигаемые здесь предложения и инициативы станут еще одним важным шагом на пути объединения в борьбе против проблемы наркотиков, представляющей угрозу человечеству, генофонду наций.

Позиция Узбекистана тверда: мы никогда не будем колебаться, не отступим и не повернем вспять в борьбе с этими угрозами.

Призываем всех наших партнеров к практическим действиям против этой глобальной угрозы.

Уверен, что принимаемая на форуме Самаркандская декларация послужит безопасности, укреплению здоровья и благополучия наших народов, усилению международного сотрудничества в этом важном направлении.

Желаю всем вам крепкого здоровья, новых достижений в вашей ответственной деятельности, удачи работе форума."

УЗИНФОРМ