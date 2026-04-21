



Погода в Узбекистане на 22 апреля



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 21-23 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможны дожди, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратоковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 24-29° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможен дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°тепла.