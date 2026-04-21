



МИД Узбекистана посетила делегация КНР



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте во главе представительной делегации заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бином. В ходе переговоров стороны рассмотрели итоги состоявшихся политических консультаций по линии МИД и очередного заседания Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета, а также обсудили актуальные аспекты развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ