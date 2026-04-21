Глава Узбекистана принял делегацию РФ

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, прибывшей в страну для участия в открывшейся в Ташкенте 6-й Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей между двумя странами, прежде всего в сферах экономики и торговли, обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сферах промышленности, мирного атома, энергетики, транспорта, металлургии, химии, сельского и водного хозяйства, цифровых технологий и других.

В состав российской делегации также вошли главы Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Кировской, Иркутской и Омской областей, а также ряда ведущих компаний России.

