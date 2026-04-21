



Глава Узбекистана отбыл в Астану



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. Поездка предпринята по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева с целью участия в предстоящем в Астане Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств–учредителей Международного фонда спасения Арала, которые будут посвящены актуальной экологической проблематике региона и поиску путей ее решения. По итогам саммитов ожидается принятие ряда важных документов. УЗИНФОРМ