В Ташкенте стартовала выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля в столице Узбекистана начала работу 6-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», для участия в которой в страну прибыла с визитом делегация Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. В состав российской делегации также вошли главы Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Кировской, Иркутской и Омской областей, а также ряда ведущих компаний РФ.

Глава российской делегации наряду с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым принял участие в главной пленарной сессии, посвященной формированию новых технологических хабов. В выступлениях было подчеркнуто, что Узбекистан проводит последовательный курс на индустриализацию и технологическое обновление. Страна переходит от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, что является основой устойчивого роста и создания новых рабочих мест.

В ходе сессии ключевыми приоритетами развития сотрудничества РФ со странами Центральной Азии были определены машиностроение, химическая промышленность, энергетика нового поколения и цифровизация индустрии. Сегодня ЦА и РФ в различных отраслях экономики реализуются более 330 совместных проектов на сумму свыше $47 миллиардов. Количество совместных предприятий достигло 5,5 тысяч.

