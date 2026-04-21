Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана21.04.2026 07:45
ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел переговоры с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи, заместителем министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендером Асылкуловым.
Встреча была организована с целью обсуждения вопросов расширения взаимодействия бизнеса и продвижения совместных проектов.
В частности, афганская сторона выразила заинтересованность и готовность к совместным усилиям по диверсификации транспортных маршрутов. Для реализации этих планов стороны планируют координировать тарифную политику и внедрять цифровые решения для упрощения транзита.
