



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел переговоры с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи, заместителем министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендером Асылкуловым. Встреча была организована с целью обсуждения вопросов расширения взаимодействия бизнеса и продвижения совместных проектов. В частности, афганская сторона выразила заинтересованность и готовность к совместным усилиям по диверсификации транспортных маршрутов. Для реализации этих планов стороны планируют координировать тарифную политику и внедрять цифровые решения для упрощения транзита. УЗИНФОРМ