В Чирчике стартовали международные военно-спортивные соревнования

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Институте сухопутных войск Университета военной безопасности и обороны Узбекистана в Чирчике была проведена торжественная церемония открытия международных военно-спортивных соревнований «Vatanparvarlar» с участием членов движения «Vatan tayanchi» и выпускников зарубежных государств.

Данные соревнования проводятся в стране впервые и посвящены 690-летию со дня рождения великого полководца и государственного деятеля Амира Темура.

В их рамках запланировано проведение состязаний «Turon yo‘lbarslari» среди участников «Vatan tayanchi» из президентских, творческих, спортивных и специализированных школ и школ-интернатов, а также соревнований «Vatanparvarlar» среди отрядов образовательных учреждений.

