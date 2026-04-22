



Погода в Узбекистане на 23 апреля



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 22-23 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, возможны дожди, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 20-22°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 18-23°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°тепла.