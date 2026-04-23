Погода в Узбекистане на 24 апреля

Погода в Узбекистане на 24 апреля23.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
23 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33° .
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Местами туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°тепла.