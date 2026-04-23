



Погода в Узбекистане на 24 апреля



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 23 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Местами туман. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°тепла.