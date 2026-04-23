Глава Узбекистана завершил визит в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Казахстане, принял участие в проходящем в Астане очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), по итогам которого председательство в МФСА перешло от Казахстана Узбекистану.

В выступлении главы Узбекистана на саммите МФСА говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за радушное гостеприимство и прекрасную организацию нашего саммита.

Высоко оцениваем плодотворное председательство казахстанских друзей в Международном фонде спасения Арала. Проделана значительная работа по укреплению доверия и диалога, реализации проектов Фонда и совершенствованию его деятельности с учетом интересов всех стран региона.

Поддерживаем принимаемые сегодня итоговые документы. Их реализация станет важным шагом в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества и устойчивого развития в бассейне Аральского моря.

Уважаемые участники саммита!

Международный фонд спасения Арала остается уникальной региональной организацией, созданной на заре независимости наших стран для решения важнейших водных, социально-экономических и экологических вопросов в Центральной Азии.

МФСА внес весомый вклад в установление качественно новых межгосударственных отношений в регионе, развитие и укрепление регионального сотрудничества.

Благодаря выстроенной системе взаимодействия МФСА удалось обеспечить согласованное управление водными ресурсами бассейна Аральского моря.

Роль и значение Фонда еще больше возрастают в условиях изменения климата и роста водопотребления, ведущих к нарастанию водного стресса в Центральной Азии.

По оценкам экспертов, уже к 2040 году дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря может увеличиться практически вдвое – до 20 миллиардов кубометров в год. Это создает дополнительные риски для питьевого водоснабжения, экологии, аграрного сектора, энергетики и социальной стабильности.

При этом наши страны занимают одни из самых низких позиций по эффективности использования водных ресурсов. В сельском хозяйстве для создания добавленной стоимости в размере одного доллара наши страны используют почти три кубометра воды, а в мире – в среднем вдвое меньше.

Складывающаяся в регионе ситуация требует от нас совместной выработки и реализации продуманных и комплексных решений в водно-энергетической и экологической сферах.

Уважаемые коллеги!

Сегодня утром на Региональном экологическом саммите я рассказал о проводимой в Узбекистане работе по адаптации национальной экономики к изменению климата и усилению охраны окружающей среды.

Позвольте сейчас более подробно остановиться на принимаемых мерах по повышению эффективности водопользования, что является одним из основных приоритетов нашего Фонда.

За короткий срок на 60 процентах всех орошаемых земель в Узбекистане внедрены водосберегающие технологии, бетонирование ирригационных каналов доведено до 40 процентов. За счет модернизации насосных станций почти на 30 процентов сокращено энергопотребление в водном хозяйстве. Формируется единая цифровая база данных, охватывающая свыше 600 тысяч водопользователей и более 4 миллионов гектаров орошаемых земель.

Благодаря реализации этих мер обеспечивается ежегодная экономия более 10 миллиардов кубометров водных ресурсов. К 2030 году этот объем составит 15 миллиардов кубометров. Все эти меры имеют комплексный и последовательный характер и отражены в принятом в прошлом году Водном кодексе.

Дорогие друзья!

Со следующего года председательство в Международном фонде спасения Арала переходит к Узбекистану.

Мы намерены добиться превращения Фонда в один из ключевых драйверов региональной интеграции.

В этой связи хочу сообщить о приоритетах нашего председательства.

Первое. Развитие и модернизация деятельности МФСА.

На основе уже заложенного фундамента необходимо продолжить совершенствование структуры и договорно-правовой базы Фонда, обеспечить четкое распределение полномочий его органов.

Созданная для этих целей региональная рабочая группа уже провела 15 заседаний. Проанализированы проблемы в деятельности Фонда, более четко определены его задачи и функции. Теперь необходимо согласовать структуру, нормативно-правовую базу и механизмы финансирования на основе учета интересов всех наших стран.

Поддерживаем предложения по расширению полномочий органов МФСА, повышению их статуса и ответственности. Уверен, мы найдем разумный компромисс по всем этим вопросам.

Искренне надеемся на возобновление полноценного участия братской Кыргызской Республики в деятельности МФСА, что будет способствовать принятию более сбалансированных и долгосрочных решений Фонда.

Второе. Синхронизация повестки Фонда с решениями Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Консультативные встречи формируют базовые политические ориентиры регионального развития. Поэтому важно обеспечить тесную связь между решениями этих саммитов и деятельностью МФСА.

Приоритеты устойчивого развития, согласованные на высшем уровне в ходе Консультативных встреч, могут получать практическую реализацию и через профильные механизмы Фонда.

Третье. Повышение эффективности программ и проектов Фонда.

В рамках четвертой Программы бассейна Аральского моря предусмотрена реализация 34 региональных проектов. К сожалению, на сегодняшний день не выработан единый подход к оценке ее результативности.

В этой связи мы предлагаем включить в мониторинг реализации Программы ключевые индикаторы эффективности, что поможет отслеживать прогресс, определять узкие места и привлекать дополнительные средства и техническое содействие международных партнеров.

Четвертое. Использование существующих действенных инструментов финансирования для приоритетных программ Фонда.

К примеру, предлагаем задействовать платформу Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, который имеет успешный опыт аккумулирования и эффективного использования финансовых ресурсов.

Мы могли бы совместно рассмотреть возможность расширения мандата и географии охвата Трастового фонда на весь бассейн Аральского моря. Это позволит направлять целевые инвестиции на реализацию жизненно важных экологических и социально-экономических проектов на территории всех наших государств.

Пятое. Налаживание активного взаимодействия между МФСА и другими региональными структурами.

МФСА необходимо выстраивание практического сотрудничества с действенными региональными платформами по водно-энергетическим вопросам, сохранению ледников и горных экосистем, адаптации к изменению климата, борьбе с опустыниванием.

В частности, предлагаем МФСА реализовать целевые проекты совместно с Центром по борьбе с опустыниванием при Зеленом университете в Ташкенте.

Шестое. Возрождение многовековых традиций наших народов бережного отношения к воде как к источнику жизни.

Очевидно, что никакие инженерные решения не дадут ожидаемого эффекта, если не изменится само отношение общества к воде.

Через систему непрерывного образования – от дошкольного уровня до подготовки специалистов – мы должны стремиться сделать рациональное водопользование ежедневной привычкой каждого, нашим общим культурным кодом.

Предлагаем запустить региональную программу «Вода будущего», ключевой частью которой станет практическое обучение фермеров и промышленников использованию современных водосберегающих технологий.

Хочу подчеркнуть: мы готовы к активному взаимодействию с международными партнерами, финансовыми институтами и экспертно-аналитическими структурами для претворения в жизнь всех названных приоритетов.

Особое внимание хочу обратить на важность укрепления конструктивного взаимодействия с Афганистаном и его вовлечения в региональное сотрудничество по вопросам климата, экологии, сельского и водного хозяйства.

Актуальным на сегодняшний день является привлечение финансовых средств международных доноров для проведения берегоукрепительных и мелиоративных работ в Афганистане.

В перспективе необходимо формирование региональной договорно-правовой базы по распределению водных ресурсов, с учетом прав и обязанностей всех стран Аральского бассейна, включая Афганистан.

Уважаемые коллеги!

Принимая эстафету председательства в МФСА, хочу отметить, что вместе со всеми государствами Центральной Азии мы должны активизировать работу по реализации водно-энергетической и экологической повестки, имеющей особую актуальность для нашего региона.

В этой связи рассчитываю на поддержку реализации наших инициатив об объявлении периода с 2026 по 2036 год «Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии» и проведении на регулярной основе Водной недели в странах региона.

Буду рад приветствовать всех вас на Всемирном форуме по водосбережению в Самарканде в конце сентября.

Благодарю за внимание."

По завершении мероприятий Президент Узбекистана вылетел в Ташкент.

УЗИНФОРМ