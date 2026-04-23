В Астане обсудили вопросы устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в Астане был проведен семинар Академии Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему: «Устойчивое управление водно-энергетическим комплексом в Центральной Азии: механизмы совместных действий». К участию в мероприятии были приглашены руководители профильных департаментов министерств водных ресурсов, энергетики, экологии стран Центральной Азии, а также представители международных организаций и финансовых институтов.

«Использование воды и эффективное управление водными ресурсами является ключевым вызовом в регионе. При сохранении темпа реформ и усилении сотрудничества проблема водного дефицита решаема за счёт технологий, инвестиций и совместных действий» - отметил в своем выступлении Евгений Винокуров, заместитель председателя Правления, главный экономист ЕАБР.

Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа Дирекции аналитической работы, представил результаты исследования ЕАБР по водохозяйственной ситуации в Центральной Азии. По словам Армана, подход ЕАБР предельно практичен: основной резерв повышения эффективности водопользования в Центральной Азии находится внутри системы. Необходимо действовать на опережение: снижать потери, ускорять внедрение водосберегающих технологий, цифровизировать систему, выстраивать устойчивое финансирование и усиливать региональную кооперацию. Именно такая комбинация мер дает возможность перевести вызовы в режим управляемой задачи развития.

С докладом об информационных системах для поддержки совместных решений выступила Динара Зиганшина, директор Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Динара Зиганшина отметила: «В Центральной Азии формируется многоуровневая архитектура поддержки принятия решений: наряду с национальными информационными системами развивается региональная база данных, аналитика и модели. Задача на будущее — последовательно повышать их совместимость, полноту и практическую ценность для принятия согласованных и устойчивых решений в условиях возрастающей неопределенности».

Также в рамках семинара прошла панельная дискуссия по теме механизмов координации на бассейновом уровне с участием представителей Международного Фонда спасения Арала, межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, АО «Узбекгидроэнерго» и других организаций.

Участники отметили позитивные изменения в региональной политике и подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества. Семинар стал площадкой для открытого диалога, в ходе которого обсуждались меры по снижению управленческих и инвестиционных рисков, а также подходы к развитию межгосударственной кооперации.

По итогам встречи было отмечено, что развитие регионального диалога, обмен данными по учёту воды и модернизация инфраструктуры остаются ключевыми условиями устойчивого экономического роста стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба ЕАБР.

