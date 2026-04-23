В Ташкенте проведен Форум инновационной промышленности СНГ

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в рамках проходящей в Ташкенте международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» был проведен «Форум инновационной промышленности СНГ», направленный на объединение инновационного потенциала государств Содружества, укрепление сотрудничества в сфере промышленности, науки и инноваций на региональном и международном уровнях.

В рамках форума была проведена панельная сессия на тему «Инновационная промышленность СНГ: новая модель межгосударственного сотрудничества» с участием международных экспертов. В числе спикеров выступили заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Ўктам Саломов, генеральный директор Центра делового развития СНГ Вадим Ганин, председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Светлана Смирнова, председатель Ассоциации бизнес-кластеров России Сергей Майоров, заместитель директора Агентства науки и высшего образования Азербайджана Ниджат Асаадли, а также директор департамента Фонда «Сколково» Александр Окунев.

В ходе обсуждений были рассмотрены приоритетные направления промышленной и инновационной политики, механизмы устойчивого сотрудничества, вопросы создания системы трансфера технологий, а также развития инновационной экосистемы. Особое внимание было уделено перспективам внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленность, цифровой трансформации, а также интеграции науки, образования и производства.

По итогам форума участники договорились о создании совместной рабочей группы, направленной на укрепление научно-технологических связей между странами СНГ, ускорение инновационного развития и практическую реализацию интеграции науки и промышленности. Основной задачей группы станет оперативный обмен информацией по инновационным проектам, технологиям и передовым практикам.

Также предусмотрено формирование единого инновационного пространства СНГ и расширение сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и высокотехнологичных отраслей промышленности.

В завершение форума участники ознакомились с павильонами выставки «Иннопром. Центральная Азия». На площади около 18 тысяч квадратных метров представлены передовые технологии и инновационные разработки. В национальном стенде принимают участие около 400 ведущих компаний Узбекистана, а также делегации из 16 регионов Российской Федерации, которые активно участвуют в обсуждениях по укреплению инвестиционного и промышленного сотрудничества.

УЗИНФОРМ