Погода в Узбекистане на 25 апреля

Погода в Узбекистане на 25 апреля24.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35° .
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°тепла.