



Погода в Узбекистане на 25 апреля



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35° . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°тепла.