Узбекистан установил дипломатические отношения с Гвинеей-Бисау

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в Нью-Йорке постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и глава миссии Гвинеи-Бисау при ООН Самба Сане в ходе торжественной церемонии подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны выразили твердую заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения, достигли договоренности об активизации взаимодействия по поиску взаимовыгодных направлений двусторонних связей.

Западно-африканская Республика Гвинея-Бисау стала 168-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Напомним, что 18 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Руандой, которая стала 167-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения. Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций.

