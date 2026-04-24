Узбекистан избрали в Комиссию ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе голосования Узбекистан был избран в Комиссию ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на период 2027-2029 годов.

Комиссия, созданная в 1992 году в Вене, объединяет 40 государств-членов, избираемых на 3-летний срок. Она разрабатывает международные стандарты в сфере уголовной юстиции, координирует борьбу с транснациональной преступностью, коррупцией и киберпреступностью, а также организует Конгрессы ООН по предупреждению преступности.

Узбекистан впервые вошел в состав органа от Азиатско-Тихоокеанской группы наряду с Китаем, Японией и Саудовской Аравией.

