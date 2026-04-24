В Термезе завершились соревнования на Кубок министра образования

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Термезе завершились спортивные соревнования "Кубок министра" по футболу, организованные Термезским государственным университетом среди студенток.

В турнире приняли участие команды 13 высших учебных заведений Узбекистана.

Основная цель соревнования — широкое привлечение женщин к занятиям спортом, повышение их физической активности, а также популяризация здорового образа жизни среди молодежи. Кроме того, турнир направлен на укрепление дружеских отношений между студентами и формирование атмосферы здоровой конкуренции.

По итогам состязаний победителями стали следующие команды:

1 место: Каршинский государственный университет (КарГУ);

2 место: Термезский государственный университет (ТерГУ);

3 место: Термезский государственный педагогический институт (ТерГПИ).

Также студентки, отличившиеся своим мастерством, были награждены в следующих специальных номинациях:

"Лучший бомбардир" — Ботирова Барно (ТерПИ)

"Лучший вратарь" — Исмоилова Гулсевар (ТерГУ)

"Самая активная студентка" - Эгамбердиева Мехрибон (КарГУ)

"Самый талантливый нападающий" — Ходжиева Озода (ТГПУ)

"Fair Play" — Аликулова Феруза (УзГУФКС)

УЗИНФОРМ