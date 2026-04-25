Делегация Узбекистана вернулась из Азербайджана

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22-24 апреля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Азербайджанскую Республику.

В рамках пребывания в Баку делегацией были проведены переговоры с Министерством экономики Азербайджана и руководителями ведущих азербайджанских компаний, в ходе которых обсуждались вопросы подготовки к двусторонним мероприятиям, реализации совместных инициатив, запуска новых производственных циклов и участия в международном урбанистическом форуме.

В частности, были согласованы ключевые отрасли сотрудничества: горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистика, градостроительство, агропромышленный комплекс и фармацевтика. Особое внимание уделено созданию парка «Узбекистан» в Баку и парка «Азербайджан» в Ташкенте, а также развитию сети аптек и проектов по переработке плодоовощной продукции.

