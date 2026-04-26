Делегация Узбекистана посетила РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана приняла участие в прошедших 24 апреля в Москве очередных консультациях по вопросам международной деятельности Шанхайской организации сотрудничества и региональной безопасности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС.

В рамках переговоров был произведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая вызовы и угрозы безопасности, а также обсуждены вопросы углубления внешнеполитической координации в рамках Организации.

Особое внимание было уделено укреплению роли ШОС на международной арене, обеспечению региональной стабильности и совершенствованию механизмов сотрудничества, включая развитие договорно-правовой базы Организации.

