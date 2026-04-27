Погода в Узбекистане на 28 апреля

Погода в Узбекистане на 28 апреля27.04.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, по Каракалпакстану в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°..
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков, лишь вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.