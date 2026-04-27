



Погода в Узбекистане на 28 апреля



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, по Каракалпакстану в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможен пыльный поземок. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.