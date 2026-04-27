Узбекистан посетила делегация Японии

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Японии во главе с советником Японской палаты молодежи (JCI) г. Иизука и президентом японской компании «Aso Shoji» Масахиро Асо провела встречи с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым и министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Японии в сферах экономики, торговли, бизнеса, инвестиций, возможности локализации производства, трансфера технологий и реализации проектов с высокой добавленной стоимостью.

УЗИНФОРМ