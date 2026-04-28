



МИД Узбекистана посетили послы Катара и Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля в МИД Узбекистана были проведены двусторонние встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Королевства Саудовская Аравия Саадом бин Насером бин Абдуллой Абу Хаймедом и Государства Катар Хасаном бин Хамзой Хашимом. Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.