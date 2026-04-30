Погода в Узбекистане на 1 мая

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 мая, погода по прогнозам синоптиков: 30 апреля - 4 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление 10-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 24-29°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.