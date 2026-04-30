Узбекистан и Сингапур провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Ташкенте был проведен очередной, 4-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Сингапур на уровне заместителей глав ведомств.

Для участия в переговорах в Узбекистан прибыла с визитом делегация МИД Сингапура во главе с заместителем министра иностранных дел Кевином Чоком.

В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах пищевой и химической промышленности, сельского хозяйства, туризма и других, рассмотрены график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

