В Ташкенте проведены узбекско-чешские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля в рамках официального визита в страну премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в резиденции главы Узбекистана «Куксарой» были проведены узбекско-чешские переговоры на высшем уровне, которые прошли в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран.

Повестка дня переговоров была посвящена вопросам развития межгсоударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, «зеленой» энергетики, геологии и критического сырья, химии, фармацевтики, банков и финансов, развития инфраструктуры и создания «умных городов», инженерного дела, цифровизации, трудовой миграции туризма и других.

По итогам состоявшихся в городе Ташкенте переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш подписали Совместную декларацию о продвижении расширенного сотрудничества.

Также состоялась церемония подписания двусторонних соглашений, в том числе об экономическом, промышленном, научном и технологическом сотрудничестве, подготовке дипломатических кадров, совместном проектировании и поддержке создания метрологической лаборатории, научно-инновационном сотрудничестве в сфере метрологии, сотрудничестве в области геологии, а также по поставкам электропоездов.

В тот же день Президент Узбекистана и премьер-министр Чехии вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции главы Узбекистана.

