Узбекистан посетил глава МИД Сейшел

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Узбекистан посетил с первым официальным визитом министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фор.

В рамках пребывания в Ташкенте он провел встречу с руководителем ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиером Саидовым, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также подписано Соглашение об общем сотрудничестве между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Сейшелы.

Визит главы МИД Сейшел в Узбекистан был предпринят в рамках его поездки по странам Центральной Азии. 27 апреля он посетил Таджикистан, 29 апреля Туркменистан.

