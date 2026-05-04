Погода в Узбекистане на 5 мая

Погода в Узбекистане на 5 мая04.05.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков:
4 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.