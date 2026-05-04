Погода в Узбекистане на 5 мая

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков: 4 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.