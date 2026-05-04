Глава Узбекистана выступил на форуме АБР в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в проходящих в Самарканде мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.

В выступлении главы государства на форуме говорилось:

"Уважаемый господин Масато Канда!

Уважаемые управляющие Банка!

Дамы и господа!

Очень рад видеть вас на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития. Мы гордимся тем, что столь авторитетный форум проводится в нашей стране.

Наш край с многотысячелетней историей, расположенный на перекрестке дорог Великого шелкового пути, издавна был центром, связывающим Восток и Запад, Север и Юг. Здесь сходились пути развития мировой цивилизации, науки и торговли.Новый Узбекистан, являющийся воплощением великой истории и процветающего будущего, все больше становится важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного значения. Убежден, что нынешний самаркандский форум послужит продвижению передовых идей и новых инициатив, принятию важных решений.

Добро пожаловать в Новый Узбекистан!

Дорогие гости!

Сегодня экономика нашей страны находится на совершенно новом этапе развития. С 2016 года мы проводим масштабные реформы по либерализации экономики, созданию привлекательной среды для инвесторов, активному участию в глобальных цепочках добавленной стоимости, коренному обновлению социальной и производственной инфраструктуры в регионах, а также улучшению условий жизни населения.

За исторически короткий период мы вместе с нашим трудолюбивым народом-созидателем прошли непростой путь развития. В экономику страны за последние годы привлечено 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, запущены тысячи современных предприятий. Только в сфере энергетики за счет инвестиционных проектов стоимостью 35 миллиардов долларов мы увеличили производство электроэнергии в 1,5 раза – до 87 миллиардов киловатт-часов. Экспорт товаров и услуг за этот период вырос в 3 раза, объем нашей экономики увеличился с 50 до 147 миллиардов долларов.

Такие позитивные результаты получают признание мирового сообщества. С 2020 года Узбекистан последовательно улучшает свои суверенные кредитные рейтинги. В Индексе экономической свободы в этом году наша страна поднялась на 14 позиций и впервые вошла в число государств с «умеренно свободной» экономикой. Даже в условиях глобальной нестабильности наша экономика по итогам первого квартала достигла роста в 8,7 процента.

Самое главное – в ходе реформ первостепенное внимание мы уделяем улучшению жизни каждой семьи, каждого человека. За этот период мы повысили доходы 8,5 миллиона нуждающихся граждан и добились снижения уровня бедности с почти 35 процентов до 5,8 процента в настоящее время. За последнее десятилетие Узбекистан вошел в пятерку стран, добившихся наибольших позитивных изменений в достижении Целей устойчивого развития.

К 2030 году мы намерены перевести все отрасли Узбекистана на модель технологического и инновационного роста, увеличив объем экономики до более чем 240 миллиардов долларов. Наша цель – в результате войти в число стран с доходом выше среднего и полностью искоренить бедность.

В ближайшее время мы выведем на международный фондовый рынок 30 процентов акций Национального инвестиционного фонда, включающего активы 13 стратегических крупных предприятий. Уверен, что такой важный шаг еще больше укрепит доверие наших партнеров к инвестиционному климату страны.

Уважаемые друзья!

Мы особо отмечаем роль Азиатского банка развития и других международных финансовых организаций в масштабных реформах, осуществляемых в Узбекистане. Вместе с Банком, ставшим нашим надежным стратегическим партнером, на сегодняшний день мы реализовали и осуществляем проекты на общую сумму почти 16 миллиардов долларов. Особенно ценим то, что Азиатский банк развития с первых дней был с нами в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, строительство жилья в сельской местности и экономическое сотрудничество в Центральной Азии.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность от имени всего нашего народа и от себя лично Президенту Азиатского банка развития господину Масадо Канда и управляющим Банка за неизменную поддержку.

Наряду с этим выражаю большую признательность за тесное сотрудничество руководству Всемирного банка, Международного валютного фонда, Исламского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов, а также всем нашим иностранным партнерам.

Уважаемые участники форума!

Мы с Азиатским банком развития наметили конкретные планы по дальнейшему расширению тесного сотрудничества в таких важных направлениях, как сокращение бедности, развитие человеческого капитала и строительство современной инфраструктуры. Вчера мы подписали с Банком новую программу сотрудничества на 12 миллиардов долларов.

Как всем вам хорошо известно, в нынешние неспокойные времена в мировой экономике происходят сложные изменения, стремительно осваиваются новые технологии. Сами обстоятельства требуют, чтобы мы совместно с Банком внедрили новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития.

Во-первых, сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект переводят практически все отрасли в совершенно новый формат.

По прогнозам Всемирной торговой организации, к 2040 году за счет искусственного интеллекта объем международного торгового оборота вырастет дополнительно на 40 процентов.

Мы серьезно взялись за развитие информационных технологий. В Узбекистане началось создание Хаба искусственного интеллекта, основанного на инновациях и знаниях. В отраслях экономики осуществляется работа по более чем 200 проектам в области искусственного интеллекта. Реализуются программы по увеличению числа центров обработки данных, суперкомпьютеров и лабораторий искусственного интеллекта в регионах, а также по подготовке «Пяти миллионов лидеров в области ИИ».

Особо хочу подчеркнуть, что Азиатский банк развития, а также наши партнеры из США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Кореи и Китая оказывают нам в этом непосредственное содействие.

Безусловно, использование открытых моделей ИИ необходимо и в наиболее востребованных населением сферах – образовании, здравоохранении, водном хозяйстве, экологии и обеспечении продовольственной безопасности.

В этих целях мы предлагаем разработать под эгидой Азиатского банка развития специальную программу по масштабированию искусственного интеллекта в развивающихся странах.

Также объявляем о нашем присоединении к инициативе Банка «Цифровая магистраль для Азии» и выдвигаем предложение открыть в Ташкенте ее региональный координационный центр.

Во-вторых, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, в свою очередь, резко увеличивает потребность в энергетических ресурсах.

Согласно анализу Международного энергетического агентства, к 2030 году потребность центров обработки данных в электроэнергии вырастет по сравнению с сегодняшним уровнем в 2–3 раза. В таких условиях оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке смогут лишь те государства, которые предложат инвесторам дешевую, надежную и «зеленую» энергию.

Мы добились значительного прогресса в этой области. В сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями введены в эксплуатацию крупные ветровые и солнечные электростанции суммарной мощностью 5 600 мегаватт, что позволило увеличить долю «зеленой» энергии в общей генерации до 30 процентов. К 2030 году планируем довести этот показатель до 54 процентов.

В целом наш регион обладает огромным потенциалом в сфере генерации возобновляемой энергии. С благодарностью отмечаем поддержку Азиатского банка развития в создании «зеленого» энергетического коридора «Центральная Азия – Европа» для расширения экспорта чистой энергии. Надеемся, что страны региона в сотрудничестве с Банком в ближайшее время запустят реализацию этого проекта «энергетической артерии».

В-третьих, самой актуальной задачей становится обеспечение взаимосвязанности транспортных систем и стабильности логистических коридоров.

Изменение логистических коридоров вследствие различных конфликтов и противоречий в мире уже сегодня приводит к росту транспортных расходов для стран Центральной Азии до 30 процентов, а сроки доставки увеличиваются на несколько недель.

Как вам известно, начаты работы по проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, связывающей Восток и Запад. Этот новый транспортный маршрут существенно повысит транзитный потенциал всего региона. Сроки доставки грузов сократятся до 10 дней, будет создана возможность для перевозки до 15 миллионов тонн грузов в год.

В этой связи предлагаем организовать в рамках программы Банка по региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии (ЦАРЭС) «Цифровой таможенный и логистический альянс». Это создаст возможности для гармонизации таможенных процедур, цифровизации документооборота и упрощения грузоперевозок через границы.

В-четвертых, мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с частным сектором при участии Банка.

В частности, в нынешний технологический век все мы видим, что день ото дня усиливается конкуренция в области критических минералов.

По оценкам международных экспертов, к 2040 году спрос на важные для промышленности минералы вырастет в 6 раз. Это – новые возможности. Узбекистан располагает крупными запасами меди, вольфрама, молибдена, магния, графита, ванадия, титана и других полезных ископаемых. В целях освоения этого потенциала мы совместно с корейскими партнерами наладили работу R&D-центра и возводим «Технопарк металлов будущего» в Ташкентской и Самаркандской областях. С крупными компаниями США, Китая и Турции запустили более 70 проектов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Наша цель – не только добывать полезные ископаемые, но и за счет их глубокой переработки дать новый импульс развитию экономики. Предлагаем присоединиться к программе Азиатского банка развития «От критических минералов – к производству» и в ее рамках осуществлять проекты с высокой добавленной стоимостью. В этом плане считаем важным внедрять современные технологии и цифровые решения в геологоразведочных работах, применять экологические стандарты в процессах добычи и переработки, создавать устойчивые цепочки поставок критических минералов.

В-пятых, изменение климата и опустынивание оказывают серьезное воздействие на развитие стран Центральной Азии.

В целях смягчения последствий экологических проблем мы в течение пяти лет в рамках общенационального проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство») ежегодно высаживаем 200 миллионов саженцев. На высохшем дне Аральского моря создали 2 миллиона гектаров защитных лесных насаждений с зеленым покровом. Мы поставили перед собой важную задачу – к 2030 году довести уровень озеленения в Узбекистане до 30 процентов.

В то же время Азиатский банк развития успешно реализует свой Климатический план действий, рассчитанный до 2030 года. Банк направляет не менее 50 процентов ежегодных ассигнований на финансирование климатических проектов.

Полагаю, что такие благородные усилия совместно с Банком и другими странами региона дадут еще более весомые результаты. В этой связи предлагаем реализовать региональный проект «Зеленый пояс Центральной Азии».

В-шестых, в условиях мировой нестабильности миллионы туристов ищут безопасные направления.

Центральная Азия обладает огромным потенциалом в таких направлениях, как паломнический, культурный, гастрономический, этнографический, экстремальный и медицинский туризм. Мы уделили особое внимание этой сфере и провели реформы, направленные на создание необходимой инфраструктуры, сервиса, визового и транспортного обеспечения, и прежде всего – обеспечение безопасности туристов. В результате за десять лет поток иностранных туристов в Узбекистан вырос в шесть раз и достиг 12 миллионов человек в год.

Недавно открытый в Ташкенте Центр исламской цивилизации, признанный научной и духовной сокровищницей Центральной Азии, и мемориальный комплекс великого ученого и мыслителя Имама Бухари, возведенный в Самарканде, стали новыми уникальными достопримечательностями нашей страны. Подобные комплексы создаются и в соседних странах. Поэтому выдвигаем инициативу по созданию «Туристического кольца Центральной Азии» – туристического пространства, объединяющего страны региона. Призываем соседние государства, Азиатский банк развития и других наших партнеров сформировать портфель проектов по развитию туризма и совместно финансировать их.

Все вышеназванные предложения и инициативы мы готовы осуществлять в активном партнерстве с Азиатским банком развития не только в рамках суверенного кредитования, но и посредством государственно-частного партнерства, инструментов гарантирования, смешанного финансирования и мобилизации частного капитала. В этой связи предлагаем сформировать Инновационную платформу финансирования региональных проектов.

Уважаемые управляющие Банка!

В условиях резких изменений, происходящих сегодня в мировой экономике, еще более важной становится роль Азиатского банка развития в обеспечении социально-экономической стабильности нашего обширного региона. В данном контексте мы полностью поддерживаем эффективные реформы, проводимые Президентом Банка господином Масато Канда, обладающим глубокими знаниями и большим опытом в области международных финансов и экономических отношений.

Дорогие друзья!

В сегодняшнем форуме принимают участие свыше 4 тысяч авторитетных экспертов из более чем 100 стран мира, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний.

Уверен, что важные предложения и инициативы, выдвинутые на самаркандской платформе, в будущем принесут большие практические результаты, и каждая договоренность воплотится в конкретный и полезный проект.

Пользуясь случаем, приглашаю всех вас поближе познакомиться с прекрасной природой, историческими памятниками и современным архитектурным обликом Нового Узбекистана.

Желаю вам крепкого здоровья и новых достижений в вашей ответственной деятельности."

УЗИНФОРМ