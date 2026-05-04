Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая пребывающий с рабочим визитом в Самарканде Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами делегаций зарубежных стран, прибывших в страну для участия в мероприятиях 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.

В частности, состоялись встречи с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой, заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чхолем, министром финансов Японии Сацуки Катаямой и председателем компании «ACWA Power» (Саудовская Аравия) Мухаммадом Абунайяном.

Переговоры были посвящены приоритетным вопросам двусторонней повестки дня.

