Глава МИД Узбекистана посетил Саудовскую Аравию и Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов посетил Королевство Саудовская Аравия.

Визит был предпринят с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Саудовской Аравии и обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран.

В частности, в рамках пребывания в Эр-Рияде были проведены встречи с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Фахадом бин Абдулжалилом Аль-Саифом, губернатором провинции Эр-Рияд принцем Фейсалом бин Бандаром Аль Саудом, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасемом Мухамедом Аль-Будайви игенеральным директором компании «Sudair Pharma» Яссером Ибрагимом Аль-Убайда.

По завершении визита в Саудовскую Аравию делегация МИД Узбекистана отправилась в Катар, где 4 мая в Дохе были проведены встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны шейхом Саудом бин Абдулрахманом Аль Тани, председателем компании "Artan Holding" Натрой Абдуллой, президентом компании "Qatar Industrial Manufacturing Company" Абдурахманом бин Абдуллой Аль-Ансари.

УЗИНФОРМ