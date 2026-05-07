



Погода в Узбекистане на 8 мая



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 34-36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.