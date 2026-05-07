Погода в Узбекистане на 8 мая

Погода в Узбекистане на 8 мая07.05.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 мая, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 34-36°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 35-40°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.