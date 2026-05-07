Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Сербии

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Сербии во главе с министром иностранных дел Марко Джуричем.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели вопросы развития узбекско-сербского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, промышленности, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, трудовой миграции и других, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне.

В тот же день глава МИД Сербии посетил МИД Узбекистана, где провел встречу с министром Бахтиером Саидовым.

