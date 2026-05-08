Ташкент посетила делегация Австрии

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Австрийской Республики во главе с федеральным министром европейских и иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Герхардом Карнером.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация также приняла участие в узбекско-австрийском бизнес-форуме с участием более 100 представителей деловых кругов двух стран, ознакомилась с деятельностью Международной школы языков и навыков в Ташкенте, посетила недавно открытый Центр исламской цивилизации.

В ходе визита были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса, фармацевтики и «зеленой» энергетики, производства стройматериалов, горного туризма, здравоохранения, химической промышленности, сельского хозяйства, банков и финансов и других. Были подписаны важные соглашения в сфере трудовой миграции, дипломатической службы и налогообложения.

