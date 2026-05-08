



Глава государства почтил память героев



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил столичный Парк Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Глава государства принял участие в памятной церемонии, возложил венок к монументу «Ода стойкости», а также посетил Аллею национальных героев в Парке Победы и отдал дань уважения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости при защите страны. УЗИНФОРМ