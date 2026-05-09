Глава Узбекистана обратился к гражданам

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня памяти и почестей и 81-й годовщины Великой Победы во Второй мировой войне.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с большим праздником – Днем памяти и почестей и 81-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне.

В этот незабываемый день мы прежде всего склоняем голову перед немеркнущей памятью героев – наших отцов и дедов, проявивших огромное мужество на полях сражений, внесших достойный вклад в освобождение человечества от фашизма. Мы выражаем также глубокое уважение ныне здравствующим ветеранам войны и трудового фронта.

С уважением и скорбью чтим память храбрых военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, героически погибших в годы независимости во имя сохранения неприкосновенности границ нашей Родины, защиты мирной и спокойной жизни народа.

Дорогие друзья!

Узбекистанцы, сражаясь с фашизмом вместе со всеми миролюбивыми народами планеты, внесли достойный вклад в Великую Победу. И мы по праву можем этим гордиться. По историческим данным, из 6 миллионов 800 тысяч человек, живших тогда в республике, в этой кровопролитной войне участвовали 1 миллион 950 тысяч.

Из них более полумиллиона погибли на полях сражений, свыше 158 тысяч пропали без вести, более 60 тысяч вернулись домой инвалидами. Прошло много лет, но эти страшные цифры до сих пор отзываются неизлечимой болью в наших сердцах.

В годы войны 214 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана были награждены боевыми орденами и медалями, 301 из них удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 70 – орденов Славы всех трех степеней.

В те огненные годы жители Узбекистана работали днем и ночью, руководствуясь принципом: «Все для фронта, все для Победы!». Республика превратилась в надежную базу обеспечения фронта всем необходимым.

Наш народ, для которого гуманизм всегда был величайшей ценностью, приютил в то время более 1 миллиона 500 тысяч человек, эвакуированных с территорий, где полыхала война, в том числе 250 тысяч детей, лишившихся родителей и семьи, окружил их любовью и заботой.

Уважаемые друзья!

Мы осуществляем большую работу по глубокому изучению и широкой популяризации славных деяний наших предков – героев-победителей, вставших на защиту свободы Родины, мира и спокойствия народа. Сегодня главными местами поклонения их подвигу для соотечественников являются возведенный в последние годы в Ташкенте комплекс парка Победы и расположенные здесь мемориалы – «Хотира нури» («Свет памяти») и «Миллат фидойилари» («Беззаветно преданные народу»).

В Новом Узбекистане последовательно продолжается работа, направленная на возвеличивание чести и достоинства человека, в том числе всестороннюю поддержку ветеранов войны и труда, представителей старшего поколения, создание необходимых условий для их здоровой и содержательной жизни. Так, следует отметить, что в текущем году в связи с праздником участникам и инвалидам Второй мировой войны вручены денежные вознаграждения в размере 30 миллионов сумов. Налажена эффективная система охраны здоровья участников и инвалидов войны, ветеранов труда, в том числе направления их в санатории, зоны отдыха на бесплатной и льготной основе.

В эти светлые праздничные дни представители хокимиятов, общественности и молодежи навещают на местах ветеранов войны и труда, а также членов семей военнослужащих, погибших в годы независимости при выполнении служебного долга, оказывают им внимание и заботу.

По всей стране под девизом «Долг, мужество, стойкость!» проводятся вечера памяти, встречи трех поколений, культурные и спортивные мероприятия.

Уважаемые соотечественники!

Нынешнее тревожное время требует от всех нас еще больше ценить мир и стабильность в нашем обществе, сложившуюся атмосферу дружбы и согласия между живущими в стране представителями разных наций и конфессий.

Мы никогда не должны забывать о том, что общенациональное единство и сплоченность – это наше бесценное богатство, прочный фундамент всех достижений и побед.

В сегодняшнее непростое время решающими задачами для нас остаются укрепление независимости, мира и спокойствия, повышение экономической мощи страны и оборонного потенциала наших Вооруженных Сил, усиление сотрудничества с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами, воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от влияния чуждых нам идей и течений. Убежден, что опорой и вдохновляющей силой для нас в этом станет школа мужества и стойкости наших отцов и дедов, всего нашего народа, который 81 год назад внес достойный вклад в Великую Победу.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю братские народы, самоотверженно боровшиеся за уничтожение фашизма, а также всех людей доброй воли с сегодняшним замечательным праздником, желаю их странам устойчивого развития и благополучия.

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас, уважаемые ветераны, и весь наш народ с Днем памяти и почестей, желаю всем вам мира, счастья и спокойствия, достатка вашим семьям.

Пусть Всевышний поддерживает все наши благие начинания!

Пусть всегда процветает наша любимая Родина!".

УЗИНФОРМ